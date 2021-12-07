O ülkede tatil günleri değişiyor

Haftasonu tatilini Cuma-Cumartesi olarak uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022'den itibaren haftalık çalışma ve tatil günleriyle ilgili değişikliğe gidiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), cuma-cumartesi olan haftasonu tatilini değiştiriyor. Gelecek yıldan itibaren 4.5 günlük çalışma haftasına geçecek BAE'de artık cumartesi ve pazar günlerinin tamamı haftasonu tatili haline gelecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2022'de başlıyor

Devlet haber ajansı WAM, 1 Ocak 2022 itibariyle federal hükümet kurumlarının cuma öğleden sonra başlayan yeni haftasonu tatili uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Komşu Suudi Arabistan ile artan ekonomik rekabete giren BAE, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olarak ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için attığı adımlar kapsamında bu kararı aldı.

Çok uluslu şirketlere kolaylık sağlayacak

Hükümetten yapılan açıklamada, bu değişikliğin, 'cumartesi-pazar haftasonu tatili yapan ülkelerle sorunsuz finansal, ticari ve ekonomik işlemler sağlayacağı ve binlerce BAE merkezli ve çok uluslu şirket için daha güçlü uluslararası iş bağlantılarını ve fırsatlarını kolaylaştıracağı' belirtildi.