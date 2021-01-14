Birinci doz aşı olan sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu.

Türkiye'de koronavirüs aşılaması bugün sabah saatlerinde başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında, "Şu an itibarıyla birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti" dedi.

Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor.

Buna göre, dün akşam ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, şimdiye kadar 100 bin sağlık çalışanına uygulandı.

Aşı olma öncelik sırası listesi

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.