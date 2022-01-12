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Bireysel sulama için hibe destek başvuruları başladı

Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını belirtti.

Çiftçilerin bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

 

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