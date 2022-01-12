Bireysel sulama için hibe destek başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını belirtti.

Çiftçilerin bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı.



Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.



Hayırlı ve uğurlu olsun.



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