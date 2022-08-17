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Birecik / Şanlıurfa'da 22 terörist etkisiz hale getirildi!

Mili Savunma Bakanlığı, Birecik / Şanlıurfa'da 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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