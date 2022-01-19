Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
Yurt genelinde soğuk ve kar birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Kar izni nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da kar tatilinin olduğu yerlerde idari izinli sayıldı. İşte eğitime ara verilen kentler ve ilçeler...
Soğuk hava ve yoğun kar yağışı, kelimenin tam anlamıyla Türkiye'yi sardı. Yurdun batısından doğusuna uzanan beyaz örtü nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. İşte yurt genelinde son durum...
BURSA'NIN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA
Bursa´nın yüksek kesimleri ile İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle İnegöl, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildi.
MARDİN'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
ADANA'NIN 6 İLÇESİNDE KAR TATİLİ
Adana'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
KASTAMONU VE 17 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA
Kastamonu'nun 19 ilçesinin 17'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devrekani, Doğanyurt, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide ve Daday ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Öte yandan kent merkezinde de eğitime bir gün ara verilmişti.