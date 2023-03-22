Birçok filmin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü

Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yönetmen ve yapımcıların da ilgisini çeken ilçede, 13'ü tescilli 100 konak bulunuyor. Önceden "Zalo", "Gizemli Köy", "Hanzap", "Bakıcı", "Koku", "Son Arzu" filmlerinin yanı sıra "Girift" dizisinin çekildiği Yeşilyurt'taki konaklardan 90'ı depremlerde hasar gördü.