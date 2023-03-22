Birçok filmin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü
Konakları, tescilli yapıları ve yeşil alanlarıyla önceden bazı film ve dizilere ev sahipliği yapan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 100 konaktan 90'ı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.
Yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen birçok yapıya sahip Yeşilyurt, "asrın felaketi"nde büyük yara aldı.
Restorasyon projelerinin uygulandığı Lezzet Caddesi'ndeki tarihi Yeşilyurt konakları ile müzelerde de hasarın oluştuğu ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yönetmen ve yapımcıların da ilgisini çeken ilçede, 13'ü tescilli 100 konak bulunuyor. Önceden "Zalo", "Gizemli Köy", "Hanzap", "Bakıcı", "Koku", "Son Arzu" filmlerinin yanı sıra "Girift" dizisinin çekildiği Yeşilyurt'taki konaklardan 90'ı depremlerde hasar gördü.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki tescilli binalar, konaklar ve müzelerin depremlerden ciddi etkilendiğini söyledi.