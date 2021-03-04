''Biz yetmezsek Fatih Terim...'' Arda Turan: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz!

Galatasaray'da Arda Turan, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını sert dille eleştiren Arda Turan, adalet istediğini söyledi.

Hakemlere tepki gösteren Arda, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var. Bir dirsek olayı var. Rize'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, Marcao'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de Donk'a dirsek atılınca penaltı değil. Beşiktaş maçında Diagne topa vuruyor, kafasına geliyor, 'Önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacığım, tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam' diyorsun, devam ediyorsun. Luyindama'ya vuruluyor, kaş yaralıyor, yeterince tehlikeli olmuyor." dedi.

"FUTBOLU BİLMİYORSUNUZ"

Aleyhlerine sürekli hata yapıldığını söyleyen tecrübeli isim, "Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Biz yetmezsek Fatih Terim çıkar konuşur. Adalet bizim üstümüzden sağlanacaksa, razıyım. Ben 16 maç ceza aldım. PFDK ile konuştuğunuz kadar 15-16 yaşındaki çocuklar için konuşmuyorsunuz. 1 yıldır maç oynamıyorlar. Şampiyonlar Ligi izliyorsunuz ama o CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yüzde 85'iniz futbolu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz, bir standart olsun istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray büyük bir camia, muhtemelen hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur. Standart olsun. Hangisi kırmızı kart bilemiyoruz. Bugün ayağımdan top sekti penaltı oldu. Doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz!" ifadelerini kullandı.