Bir zamanların televizyon yıldızları şimdi TikTok fenomeni oldu

Sosyal video paylaşım sitesi TikTok ünlü isimleri de etkisi altına aldı. Özellikle 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında televizyon ekranlarında sıklıkla boy gösteren bazı isimler şimdilerde ise TikTok'da hayranları ile buluşuyor.

Petek Dinçöz

Star TV, TNT ve Show TV gibi kanallarda yıllarca gündüz kuşağı programları yapan Petek Dinçöz şimdilerde ise kendi adını taşıyan bir güzellik salonu açtı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Dinçöz, video paylaşım sitesi TikTok ile hayranları ile kavuştu.

Yeliz Yeşilmen

Televizyon kariyerine sunuculuk yaparak başlayan ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programı ile ünlenen Yeşilmen, kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam etmişti. Bir dönemlerin magazin programlarında adından en çok söz ettiren isimlerin başında yer alan Yeşilmen, şimdilerde ise sosyal medya Influencer'ı oldu. Uzun süredir TikTok'da yer alan Yeşilmen, çocukları ile birlikte çektiği eğlenceli videolarla hayranları ile buluşuyor.