Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci yoğun bakımda
Koronavirüs olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin sevilen oyuncusu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı.
Perşembe akşamları Atv'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren genç oyuncu Selin Yeninci'den üzücü haber geldi.
YOĞUN BAKIMDA
Temiz Magazin'in iddiasına göre, Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.
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