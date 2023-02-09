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Bir uluslararası gözetim şirketi geçici olarak faaliyetten men edildi

İlgili hükümlere aykırı davranan uluslararası gözetim şirketi Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 3 ay faaliyetten men edilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan bir şirketin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın ilgili hükmü uyarınca faaliyetten men edilmesi uygun bulundu.

Buna göre, Mersin'de faaliyet gösteren Mega Lashing Yük Sabitleme Liman Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti, 3 ay süreyle faaliyetten men edildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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