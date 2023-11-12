Bir ülke daha resmi olarak duyurdu!

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar ve 3 bin 27’sini kadınlar oluşturuyor.

Kolombiya devleti, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve bu nedenle devlet olarak resmi şekilde savaş suçlusu olarak suçlayacaklarını açıkladı.