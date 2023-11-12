Bir ülke daha resmi olarak duyurdu!
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 37. gününde şiddetlenerek sürüyor. Kolombiya devleti, Netanyahu'yu resmi olarak savaş suçlusu olarak suçlayacaklarını açıkladı.
Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar ve 3 bin 27’sini kadınlar oluşturuyor.
Kolombiya devleti, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve bu nedenle devlet olarak resmi şekilde savaş suçlusu olarak suçlayacaklarını açıkladı.
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