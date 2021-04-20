Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2012'de örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 53'e ulaştı.