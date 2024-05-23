Bir suç örgütü daha çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (cezaevinde) yaptığı organize suç örgütünün çökerildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 kişi yakalandı.
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.
İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 23, 2024
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye… pic.twitter.com/f6S7VvLAYP
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