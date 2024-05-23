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Bir suç örgütü daha çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (cezaevinde) yaptığı organize suç örgütünün çökerildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 kişi yakalandı.

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz.

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