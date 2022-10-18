Bir sakıza 900 TL verdi! Paylaşımı olay oldu!
Şarkıcı Ebru Polat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı story olay oldu! Ünlü şarkıcı bir sakıza 900 TL ödedi.
Şarkıcı Ebru Polat'ın Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
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900 TL'ye sakız alan şarkıcı, aldığı ürünün fişini hikaye olarak paylaştı.
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Polat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çiğnediğim tek sakız 900 TL olmuş. Her şey uçtu gitti."
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Polat'ın 900 TL'lik sakızına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
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