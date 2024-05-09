Bir Real Madrid klasiği: 10 dakikada 2 gol!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanyol devi Real Madrid ve Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi. 2-2 biten ilk maçın rövanşında tur atlayan taraf Real Madrid oldu.

Bayern Münih, 68. dakikada Davies'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 88 ve 90+1'de Joselu'nun attığı gollerle maçı kazandı.

Şampiyonlar Ligi finalinde bir diğer Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.