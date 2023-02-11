Bir müteahhit daha gözaltına alındı!
Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı. Akay'ın Gaziantep'e getirileceği öğrenildi. Büyük yıkımda, 6 bloklu sitenin 4 bloğu yerle bir olmuştu.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da Gözaltına Alındı
Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
Sitedeki 6 Bloktan 4'ü Yıkılmıştı
Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep Şehitkamil ilçesi, İbrahimli Mahallesi, Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde çok sayıda insan hayatını enkaz altında kalarak kaybetmişti. Depremde 6 bloklu sitenin 4'ü yerle bir olmuştu.
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