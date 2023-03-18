Bir kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi'nin 108’nci yılı!

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 108 sene geçti. Türk milleti destansı bir zafere imza atarak İngiliz-Fransız güçlerini Çanakkale'yi dar etmeyi başarmıştı. Binlerce kahramanlık hikayelerinin konu alındığı Çanakkale Zaferi, Çarlık Rusya'sının yıkılmasına yol açmış ve Ruslar'ın sıcak denizlere inme hayalleri suya düşmüştü.

I. Dünya Savaşı’nda kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil, bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınmış olan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına vermiş olduğu azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "Anıtcephe"dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı usta bir şekilde kullanmıştır.

Dünya tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine yakından şahit olmuştur. Ayrıca dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.