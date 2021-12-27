Bir indirimde CarrefourSA'dan geldi
Döviz kurunda yaşanan sert düşüşlerin ardından zincir marketlerden ard arda indirim açıklamaları geliyor. Bu kez CarrefourSA çeşitli ürünlerinde indirim yaptıklarını açıkladı.
İndirim açıklayan zincir marketlerin sonuncusu CarrefourSA oldu.
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CarrefourSA'dan yapılan açıklamada tedarikçilerden kur düşüşünden ötürü fiyatlarını güncelleme talebinde bulundukları belirtildi.
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Söz konusu indirimlerin gelmesi halinde CarrefourSA'nında indirimlerine başlayacağı belirtildi.
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CarrefourSA'dan yapılan açıklama sonrası güncel fiyatlar:
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