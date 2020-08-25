Bir hastanın ikinci kez Kovid-19’a yakalandığı tespit edildi

Hong Kong'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşen bir kişinin dört buçuk ay sonra tekrar koronavirüse yakalanmasıyla ilk defa hastalığın yeniden bulaştığı belgelenen bir vaka tespit edildi.

Hong Kong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bulguların dünya genelinde 800 bin kişiyi öldüren hastalığın sürü bağışıklığına rağmen yayılmaya devam edebileceğini gösterdiğini söyledi.

33 yaşındaki hasta Kovid-19 olup nisan ayında hastaneden taburcu edilmişti ancak İngiltere üzerinden İspanya'dan döndükten sonra 15 Ağustos'ta yapılan koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı.

Hastanın ikinci sefer başka bağlantılarla koronavirüsü kaptığı ve hastalağın hastada ikinci seferde semptomsuz seyrettiği ifade edildi.

Araştırmacılardan Doktor Kai Wang To, "Bulgular aşının işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. Aşı ile sağlanacak bağışıklık doğal yolla oluşacak bağışıklıktan farklı olabilir. Aşının ne kadar etkili olacağını görmek için aşı denemelerinin sonucunu beklememiz gerekecek" dedi.