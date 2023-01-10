Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar

Küçükbaş hayvancılığın yanı sıra farklı sektörlerde de çalışarak emekli olan Evşen ve Haydar Seven çifti, doğa ile iç içe zaman geçirmek için Ortahisar ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki Akkaya Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.

Emeklilikten sonra işlerini çocuklarına devreden ve Akkaya'da yaşamaya başlayan 45 yıllık evli çift, doğada zaman geçirirken bir yandan da hobi amacıyla 5 koyunun bakımını üstlendi.

5 çocuk, 15 torun sahibi çift, koyunlarının yanı sıra evlerine alarak "Pamuk" adını verdikleri bir haftalık kuzuya da özenle bakıyor.

"Can yoldaşımız" dedikleri kuzuyu "Soğuktan donmasın" diye eve alan, sobanın yanında ısıtan çift, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.

"Yalnız kaldığımız yok ama bu evimizin şenliği"

Kuzuyu kucağından düşürmeyen 65 yaşındaki Evşen Seven, AA muhabirine, Pamuk'u çok sevdiğini söyledi.

Pamuk ile evde zaman geçirdiğini dile getiren Seven, "Aç olunca annesinin yanına getiriyoruz, karnını doyuruyoruz. Daha küçük, biraz daha zaman geçsin biberonla beslemeye başlayacağım. O zaman bize daha çok alışacak." ifadesini kullandı.

Seven, Pamuk'un kendilerinden ayrılmadığını belirterek, "Çocukların her biri bir yere gitti. Biz de eşimle burada yaşıyor, Pamuk ile de zaman geçiriyoruz." dedi.

Torunlarının da Pamuk'u çok sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini vurgulayan Seven, "Çocuklar geliyor, torunlar çok. Yalnız kaldığımız yok ama bu evimizin şenliği." diye konuştu.

Dışarıda havanın çok soğuk olduğunu aktaran Seven, "Zaten soğukta da titriyor. Onun için sobanın yanına getiriyoruz, ısınıyor. Annesini de sürüye katmadık. Biraz zaman geçsin, annesini sürüye katacağız, Pamuk'u tamamen yanımızda saklayacağız." dedi.

"Bir kuzu yeter dedik, onunla vakit geçiriyoruz"

Haydar Seven de koyunculuk mesleğinin dededen kalma olduğunu kaydederek, "Şu an 1000 koyun var. Torunlar devam ettiriyor. Biz de 1000 koyunu bıraktık, 'Bir kuzu yeter' dedik, onunla vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Pamuk'u kendilerinin de torunlarının da çok sevdiğini dile getiren Seven, kuzuya özenle baktıklarını söyledi.

Eve gelen misafirlerden Fatma Şahinoğlu da kuzuyu evde gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Hayvanları gerçekten çok seviyorlar. Ben de gördüm, çok sevdim. Olsa ben de bakardım." diye konuştu.