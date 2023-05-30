Bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

970 bin boş makaron, 92 bin 500 dolu makaron, 5 bin 860 paket kaçak sigara, 4 bin 950 litre karışımlı akaryakıt, 560 tarihi eser/sikke, 463 litre etil alkol, 178 şişe sahte alkollü içki, 120 puro, 57 cep telefonu ve 11 kilogram tütün ele geçirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.