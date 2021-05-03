Bir hafta içerisinde 5 aylık vaka görüldü

Geçtiğimiz iki hafta boyunca, küresel Covid vaka sayılarının Ocak ayı başlarındaki zirve noktasını aştığının altı çizilirken ortalama günlük vaka sayısının bir haftadan uzun bir süredir 800 binin üzerinde seyrettiği belirtildi. Hindistan’ın art arda rekor kırdığı son günlerde Güney Amerika ülkelerinin de virüsten yoğun bir şekilde etkinlendiği bildirilirken nüfusa oranla en fazla can kaybının Brezilya’da, en fazla vakanın ise Uruguay’da görüldüğünün altı çizildi.

The New York Times tarafından yapılan derlemede, bir haftadan fazla süredir küresel çapta Covid-19 vakalarının günde ortalama 800 binin üzerinde olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü vakaların neredeyse yarısı Hindistan’da görülürken ülkede 400 bin vaka sınırını aşıldı.



Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı açıklamada geçen hafta küresel vakaların art arda dokuz haftadır arttığını ve can kaybı sayılarının da altı haftadır arttığını söyledi.

Hindistan’ın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve vaka rekorlarının yanı sıra, Güney Amerika ülkeleri de son dönemde Covid-19 ile mücadelede zorluk yaşıyor.

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA CAN KAYBI BREZİLYA’DA

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya dünyada en yüksek günlük ölüm oranına sahip ülke olarak dikkat çekerken ülkede pandeminin başından bu yana 14,5 milyonun üzerinde Covid-19 vakası kaydedilirken 400 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti.

Peru, Arjantin ve Kolombiya dahil olmak üzere diğer birçok Güney Amerika ülkesi de, en yüksek günlük can kaybı oranında ilk 20'de yer alıyor.

EN FAZLA VAKA 3,5 MİLYONLUK NÜFUSUYLA URUGUAY’DA

NY Times'ın derlemesinde, 3,5 milyonluk bir nüfusa sahip olan Uruguay, günde yaklaşık 3 bin yeni vaka bildirirken halihazırda dünyada kişi başına en yüksek vakasına sahip ülke olarak dikkat çekti.

Mart ayının başından bu yana dünya çapında yeni corona virüs vakalarının sayısı iki kattan fazla arttığı tespit edilirken geçtiğimiz iki hafta boyunca, küresel Covid vakalarının Ocak ayındaki rekor seviyeleri aştığını bildirildi.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ: GEÇEN HAFTA İLK BEŞ AYDAKİ KADAR VAKA GÖRÜLDÜ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Perspektif olarak ifade etmek gerekirse, geçen hafta küresel olarak neredeyse salgının ilk beş ayında olduğu kadar çok vaka görüldü" derken ülkelerin Hindistan'ın yaşadığı Covid krizi sırasında dünyanın dört bir yanından nakit ve tıbbi malzemeleri de içeren uluslararası desteğinden dolayı takdirini dile getirdi.

Dr. Tedros, "Aynı zamanda, dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok ülkenin hala yoğun bir Covid-19 dalgası yaşadığını unutmamalıyız" dedi.