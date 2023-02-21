Bir dönemin ünlü futbolcusu Baki Mercimek kimdir?
Bir dönemin ünlü futbolcusu Baki Mercimek kimdir? Ne zaman futbol oynadı? Hangi takımlarda forma giydi? Sizler için derledik...
Baki Mercimek 17 Eylül 1982 tarihinde Amsterdam'da dünyaya gelmiştir. Futbola sekiz yaşında Ajax altyapısında başlayan Baki, 1999 yılında HFC Haarlem takımına 2000 yılında ise Premier League takımlarından Sunderland’e transfer olmuştur.
2003 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olan Baki Mercimek, başkent ekibiyle Süper Lig kariyerine başlamıştır. 3 sezon bu takımda kalan Mercimek, ardından Beşiktaş’a transfer olmuştur.
2 sezon boyunca Beşiktaş'ta forma giyen Baki Mercimek, takımın değişilmez isimlerinden birisi haline gelmişti. Taraftara kendini sevdiren Mercimek, 2 sezonun sonunda tekrar Ankara'ya dönerek Ankaraspor formasını sırtına geçirmiştir.
Ankaraspor'da umduğunu bulamayan Baki Mercimek, başkent ekibinden sonra Diyarbakırspor'a transfer olmuştur. Kısa bir süre Diyarbakırspor'da oynayan deneyimli futbolcu, yeni takımı Karşıyaka'ya transfer olmuştur.