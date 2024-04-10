Bayramda tüketilen şeker, çikolata ve tatlılar kaç kalori?
Şerbetli tatlılar, Türk kültüründe eski dönemlerden beri kutlamaların ve bayramların vazgeçilmezi olmuştur. Peki, bayramda tüketilen bu tatlılar kaç kalori? Ajans Haber okuyucuları için araştırdık...
Baklava
1 orta dilim baklava 165 kaloridir ve ortalama olarak 20 gram karbonhidrat içerir.
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Fıstıklı sarma
1 adet fıstıklı sarma 210 kaloridir ve 20 gram karbonhidrat içerir.
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Ayva tatlısı
1 porsiyon ayva tatlısı 157 kalori içerir.
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Şöbiyet
Baklavanın kardeşi sayılabilecek ama ondan çok daha şerbetli bir tatlı olan şöbiyetin tüketimine dikkat etmek gerekir. 1 adet şöbiyet ortalama 260 kaloridir ve 30 gram karbonhidrat içerir.
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