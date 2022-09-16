Bir dezenformasyon daha! Peribacaları masalı!
Türkiye'nin sembolü olmuş Kapadokya'daki Peribacaları'nın yıkıldığı iddiaları günlerdir çeşitli platform ve sosyal medya hesaplarında yankı uyandırdı. Peki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Peribacaları'nın yıkıldığı iddiaları gerçek mi?
Peribacaları'nın yıkıldığını iddia eden, dezenformasyona sebep olan o paylaşımlar:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç'un yaptığı asılsız paylaşım.
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Sözcü gazetesinin paylaştığı haber.
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Şahan Gökbakar'ın bu iddialara inanıp paylaşım yaptığı görüntü.
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