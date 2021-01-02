Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu.
Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.
AİLELERİ FENALAŞTI
Bu sırada acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden kareler;
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