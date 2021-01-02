AjansHaber.com.tr Gündem Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

AİLELERİ FENALAŞTI

Bu sırada acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı tutuklandı
Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı aydınlanacak
'Doğum sonrası gözaltı' iddiasını yalanlama
CHP'li İBB, yeni yılı “Noel Bayramı” ilan etti
Hava Kuvvetleri Komutanı bizzat katıldı
Hizmete girdiğinde dünyada bir ilk olacak!
CHPli Başkandan 250 liralık şaraplı yılbaşı paketi