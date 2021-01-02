Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

AİLELERİ FENALAŞTI

Bu sırada acı haberi alarak olay yerine gelen gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;