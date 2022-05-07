Bir bilgisayar tamircisi anlatıyor… Joe Biden’ın oğlunun sırları kitap oldu!

John Paul Mac Isaac, 2019 yılının Nisan ayında hayatının değişeceğinden habersiz bir bilgisayar tamircisi olarak yaşamına devam ediyordu. ‘The Mac Shop’ adını verdiği tamir dükkanında çalıştığı bir gün içeri hiç beklemediği bir müşteri girdi: ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden…

Elinde üç tane MacBook Pro tutan ve gündelik giysileriyle hiç de ünlü birine benzemeyen bu adam, Isaac’in dükkanına kapanış saatine çok yakın bir zamanda girdi.

Hunter Biden elindeki bilgisayarları işaret ederek adama "Bunlardan kurtarılan verilere ihtiyacım var, ancak hepsinde sıvı hasarı var ve açılmıyorlar" dedi.

KİM OLDUĞUNU ÇIKARTMAYI GÖRÜNCE ANLAMIŞ

John Paul Mac Isaac, bilgisayarların üzerinde bulunan bir Beau Biden Vakfı çıkartmasını görünce durumdan şüphelenmiş ve kısa bir süre sonra karşısındakinin o günlerde başkan adaylığı gündemde olan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden olduğunu anlamıştı.

Isaac, telefon numarası ve e-postası gibi detayları toplayarak sisteme yüklemiş. Normalde bilgisayarları teslim aldıktan sonra dükkanını kapatıp, işe ertesi gün devam etmesi gerekirken içinden bir ses ona bu işi şimdi yapmasını söylemiş.

Bilgisayarları birer birer, hızlı bir şekilde inceleyen adam 15 inçlik dizüstü bilgisayarın tamamen sıvı hasarı aldığını ve bilgisayarı açmasının bile mümkün olmadığını; açılamayan bir bilgisayarın sürücüsüne ulaşmanın ve verileri kurtarmanın mümkün olmadığını söylüyor.

BİR BİLGİSAYARI KURTARABİLMİŞ

13 inç 2015 MacBook Pro’nun ise biraz daha iyi durumda olduğunu fark eden Isaac, klavyesi çalışmayan bilgisayara harici bir klavye eklemiş ve bu şekilde çalışmış.

Dükkânda bulunduğu anlarda sarhoş olduğu çok belli olan Hunter Biden adama şifrelerini verdikten sonra Isaac, güvelik açısından şifrelerini kendisinin girmesini rica etmiş.

“Dahili klavyesinin arızasını gidermek için kullanabileceği harici bir klavyesi olup olmadığını sordum ve bana boş boş baktı.” diyen Isaac, Hunter Biden’a kurtarma işlemini kendisinin yapabileceğini ve para ödemesine gerek olmadığını söylemiş. Ancak Hunter Biden buna yanaşmayınca tamir işlerine devam etmiş.

Bilgisayarın içindeki dosyaları kurtarma işlemini başlattığında içindeki yüzlerce fotoğrafı gören Isaac birçok porno içerikli dosyaya rastladığını ve bunların gizli bir klasörde değil masa üstünde durduğunu anlatıyor.

ÇARPICI FOTOĞRAFLAR…

Isaac’in anlattığına göre fotoğrafların çoğunda Hunter Biden tek başına tuhaf (!) pozlar vermiş olsa da bazı fotoğraflarda kadınlarla da görünüyordu.

Isaac daha sonra olanları şu sözlerle anlatıyor:

“ - income.pdf - başlıklı bir dosyaya ulaşana kadar dosyaları kopyalamaya devam ettim. Mor bir nokta ile etiketlenmemiş olsaydı muhtemelen fark etmeyecektim. Mac'te, kuruluş yardımı olarak dosyalara etiketler veya renk kodları uygulayabilirsiniz. Açıkça sıfır organizasyon becerisine sahip birinin bu dosyayı mor olarak etiketleme zahmetine girmesi garip görünüyordu. Açık tıklanmak için adeta yalvarıyordu. Ben de bunu yaptım.”

YOLSUZLUK BELGELERİ DE VARDI

16 Ocak 2017 tarihli, PDF olarak kaydedilmiş bir e-postaya rastlayan Isaac en üstte 2013, 2014 ve 2015 yılları yazılı olduğunu gördü. Her yılın yanında kazanılan vergiye tabi gelir miktarı vardı: 2013'te 833.000$+, 2014'te 847.000$+, 2014'te 1.247.000$+, 2015'te 2.478.000$+ olarak değiştirilmişti. Bunların hepsini aynı yerde ve porno fotoğrafların bulunduğu bir bilgisayarda bulmak adamı şaşkına çevirmişti…

Bütün belgelerin şüpheli göründüğünü anlayan adam çok yüksek miktarda paranın el değiştirdiğini anladı ve bunların yasal olarak kayda geçirilmemiş olduğunu fark etti.

HER ŞEYİ FBI'A TESLİM ETTİ

İşin daha da ilginci Hunter Biden adama güvenip teslim ettiği bu bilgisayarları hiçbir zaman geri almadı! Bir yıl bekledikten sonra FBI’a gitmeye karar veren Isaac, elindeki tüm bilgi ve belgeleri devlet görevlilerine teslim etti.

New York Post tarafından ele alınan bu haber deyim yerindeyse John Paul Mac Isaac’in hayatını değiştirdi. Yaşadığı her şeyi yakında çıkacak olan “Amerikan Adaletsizliği: Gerçeği Ortaya Çıkarma Savaşım ” kitabında anlatan Isaac, artık sadece bir bilgisayar tamircisi değil aynı zamanda bir yazar da oldu…