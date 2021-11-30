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Bir anne, oğlunu leoparın pençelerinden kurtardı

Hindistan'da 8 yaşındaki oğlu Rahul'u kapan leoparı 1 kilometre takip eden anne, oğlunu leoparın pençelerinden kurtarmayı başardı.

Hint medyasındaki haberlere göre, Kiran Baiga adlı kadın, önceki gün akşam saatlerinde Madhya Pradeş eyaletindeki evlerinin önünde çalışırken oğlu Rahul da yanında oturuyordu.

Bu sırada eve yaklaşan bir leopar, 8 yaşındaki çocuğu dişlerinin arasına alarak kaçtı.

Leoparı 1 kilometre boyunca takip eden Baiga, hayvanın bir süre sonra durmasını fırsat bildi.

Anne, leopara bir sopayla vurarak oğlunu kurtarmayı başardı.

Rahul, leoparın saldırısında gözünden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan anne ve oğlun durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

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