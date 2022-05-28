Bir altın da Serap Özçelik Arapoğlu'ndan

Avrupa Karate Şampiyonası kadınlar 50 kg kumitede sporcumuz Serap Özçelik Arapoğlu, finalde İtalyan Perfetto Erminia ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 9-5'lik üstünlük kuran Serap, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Daha önce beş kez bu başarıyı elde eden sporcumuz, böylelikle altıncı bireysel Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Serap Özçelik Arapoğlu, 2014 yılında Dünya şampiyonu olmuş, iki kez de takım kumitede Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı.