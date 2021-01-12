BİP'te Olup WhatsApp’ta Olmayan 9 Özellik

WhatsApp ile birlikte mesajlaşma alışkanlıklarımız değişti. Bugün hem yerli hem de yabancı şirketlerin geliştirdiği pek çok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Turkcell tarafından Android ve iOS için geliştirilen BiP Messenger ise bunlardan birisi. Özellikle ülkemizde giderek popülerleşen BiP, bir mesajlaşma uygulamasından beklenmeyecek bazı ekstra özelliklere de sahip.

WhatsApp’ta bulunmayan BiP özellikleri:

1.Acil durum butonu,

2.Para gönderme ve alma,

3.Keşfet servisleri,

4.Oyunlar,

5.Grup sohbetinde görüntülü konuşma,

6.QR kod ile davet gönderebilme,

7.Dahili Türkçe çıkartmalar,

8.Titreşim gönderme,

9.Göndereceğiniz fotoğraf ve videoların kalitesini belirleme,

Acil durum butonu:

Deprem ve yangın gibi doğal afetler ve acil durumlarda BiP uygulamasının acil durum butonu özelliği bulunuyor. Daha önce belirlediğiniz 10 kişiye tek bir tuş ile konumunuzu, “Güvendeyim” ya da “Acil Durum Bildir” ile durumunuzu bildirebilirsiniz. Ayrıca, BiP Acil Durum özelliği ile acil durum telefonlarına (AKUT, AFAD, UMKE, 112 Acil, 155 Polis ve 110 İtfaiye gibi) tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.



BiP üzerinden para gönderme:

Evet WhatsApp üzerinden para göndermek ve almak mümkün ancak Türkiye'de bu özellik henüz kullanılamıyor. BiP uygulamasında bulunan en güzel özelliklerden biri, mesaj içerisinde resim, konum veya video gönderebildiğiniz yerden aynı zamanda para da gönderebilmeniz. Eğer hem karşınızdaki BİP kullanıcısı hem de siz uygulamaya kredi kartınızı tanımladıysanız, kısa ve kolay bir şekilde para aktarma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.



Keşfet servisleri:

BiP uygulamasındaki Keşfet servislerinde Spor & Sağlık, Eğlence & Bilgi ve Yaşam gibi birçok kategori bulunmakta. Dilerseniz buradan 2. el araçlara göz atabilir, çeşitli haber kaynaklarından haberleri okuyabilir, Turkcell’in çeşitli kampanyalarından dakika, internet veya SMS kazanabilirsiniz.

Uygulama içi oyunlar:

BiP üzerinde telefonunuza yüklemeden internet ile oynayabileceğiniz birçok oyun mevcut. Oyunlarda da masa tenisi, ok atma ve bilardo gibi keyifli oyunlar bulunuyor ancak oyunlara girmeden önce veya oyun esnasında reklam izlemek zorunda olmanız biraz can sıkıcı olabiliyor.

Grup sohbetinde görüntülü konuşma:

WhatsApp’ta kişiler arası görüntülü konuşma özelliği uzun süredir bulunuyor, ancak grup üzerinden görüntülü görüşme başlatma imkanı yok. BiP uygulamasında WhatsApp’tan farklı olarak grup içerisinde görüntülü konuşma imkanına sahip oluyorsunuz. En fazla 10 kişiyi dahil edebileceğiniz görüntülü konuşmalarda veri tüketimi ve görüntü kalitesi biraz dengesiz olsa da güzel bir özellik demek mümkün.

BiP gruplarına QR kod ile davet gönderebilme:

Aynı Android Q ile gelecek olan QR kod ile Wi-Fi’a bağlanma özelliği gibi, BiP’te de gruba katmak istediğiniz kişiyi QR kod ile davet edebiliyorsunuz. Bunun için ister QR kodu ekran görüntüsü alıp gönderebilir, isterseniz yanınızdaki kişiye direkt QR kodu okutabilirsiniz. Tabii WhatsApp’ta da bağlantı yolu ile gruba davet edebiliyorsunuz ancak QR kod daha kolay bir işlem.

Dahili Türkçe çıkartmalar:

Her ne kadar artık WhatsApp kullanıcıları kendilerine özgü çıkartmalar oluşturabiliyor veya indirebiliyorsa da BiP’te uzun bir süredir Türkçe çıkartmalar ve caps’ler bulunmakta. Tabii bunların yanı sıra klasik emojiler de var ancak BİP’teki çıkartmaların çoğu bir hayli hoş tasarıma sahip diyebiliriz.

MSN’deki gibi titreşim gönderme:

BiP uygulamasında aynı eski Windows Live Messenger (MSN) günlerindeki gibi bir gruba veya kişiye titreşim gönderebiliyorsunuz. Titreşim gönderdiğiniz zaman bildirimin aksine karşı tarafın telefonu titriyor. Bunun için aşağıda bulunan ataş simgesine dokunup ‘Titreşim’ seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

Göndereceğiniz fotoğraf ve videoların kalitesini belirleme:

Normalde WhatsApp üzerinden bir gruba veya kişiye fotoğraf veya video gönderdiğiniz zaman, WhatsApp bu fotoğraf ve videoların kalitesini otomatik olarak düşürüyor. BiP ise size bunu bir seçenek olarak sunuyor: Mobil verinizden tasarruf etmek istiyorsanız düşük kaliteyi seçebilir, fotoğrafın orijinal kalitesine ihtiyacınız varsa yüksek kaliteyi seçebilirsiniz.

KAYNAK: Webtekno