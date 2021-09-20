BioNTech/Pfizer'den 5-11 yaş araştırması

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara da en kısa zamanda yapılmaya başlanması için izin başvurusuna hazırlanıyor. BioNTech/Pfizer'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, araştırmaların sonucuna göre 5 ile 11 yaş grubunun aşıya olumlu yanıt verdiği ve bağışıklığının güçlendiği belirtildi.

Çocuklara da aşı onayı alınabilmesi için araştırma sonuçlarının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile diğer ilgili kurumlara gönderilmesi öngörülüyor.

BioNTech/Pfizer'in araştırmasında 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara üç hafta ara ile FDA'dan tam kullanım onayı alan koronavirüs aşısı yapıldı. Ancak bu yaş grubundaki çocuklar, 12 yaş ve üzerindekilere kullanılan dozun üçte biri ile aşılandı. Araştırmaya yaklaşık 2 bin 270 çocuk katıldı.

Aşının çocuklarda da güvenilir olduğunu, iyi tolere edilebildiğini ve antikor oluşmasını sağladığını belirten BioNTech/Pfizer, koronavirüs sonrası oluşan antikorların iyi koruma sağladığını ifade etti.

Onay için başvuru yapılacak

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, "Okul çağındaki çocuklara ilişkin elde ettiğimiz verileri bu kış öncesinde ilgili kurumlara sunabileceğimiz için memnunuz" açıklamasında bulundu.

"ABD'de Temmuz ayından beri çocuklarda Covid-19 vakalarında yüzde 240 artış kaydedildi" diyen Pfizer CEO'su Albert Bourla, bu artışın çocuklarda da aşıya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurguladı. Araştırma sonuçlarının çocuklarda da bu aşıya onay verilmesi için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirten Bourla, "Planımız, sonuçları en kısa zamanda FDA ve aşılara onay veren diğer kurumlara göndermek" şekilde konuştu.

BioNTech/Pfizer'in, 6 aylık bebekler ile 5 yaşa kadar olan çocukları kapsayan gruba ilişkin araştırma verilerini ise yıl sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

ABD ve Avrupa Birliği, 12 yaşından itibaren çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılmasına onay vermişti.