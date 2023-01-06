BioNTech ile İngiltere Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma

İngiltere Sağlık Bakanlığı, BioNTech ile mRNA bazlı kanser aşısı için ortaklık yapacağını duyurdu. İngiltere’de 2030 yılına kadar 10 bin kanser hastasının mRNA bazlı kişiye özel kanser aşısı içeren tedaviyi, açılacak araştırma geliştirme merkezleri aracılığıyla alacağı ifade edildi.

İlk Klinik Deneyler Ağustos'ta Başlayacak

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ile BioNTech arasında bugün imzalanacağı belirtilen ve ‘tarihi’ olarak nitelendirilen anlaşmaya göre, kanser hastaları kişiselleştirilmiş mRNA tedavilerine erken erişim elde edecek ve her aşı, hastaya özel olacak. Bakanlık ilk klinik deneylerin en erken bu yılın Ağustos ayında başlayacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Barclay konuyla alakalı ayrıca şunları kaydetti;

“Kanser tespit edildiğinde meme, akciğer ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere mümkün olan en iyi tedavilerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını sağlamalıyız. BioNTech, Covid-19 aşısı konusunda dünyaya liderlik etmeye yardımcı oldu ve bilimsel ilerleme, yenilikçilik ve en son bilimsel teknolojiye olan bağlılığımızı paylaşarak onları, kanser aşıları üzerinde birlikte çalışacak bir anlaşma için mükemmel ortaklar haline getiriyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin: Dünya çapında insanı etkileyecek

BioNTech Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ortaklıkla ilgili şunları kaydetti;

“Ulusal Sağlık Servisi (NHS), bu anlaşma, Covid-19 salgınından alınan derslerin bir sonucudur. Herkes aynı amaç için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışırsa ilaç geliştirme, konusunda hızlanılabilir. Bu anlaşma, kanser hastaları için aynısını yapmaya kararlı olduğumuzu gösteriyor. Ortak çalışma, dünya çapında toplu olarak yüz milyonlarca insanı etkileyen çeşitli kanser türlerini ve bulaşıcı hastalıkları kapsayacak.”