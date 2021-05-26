BionTech aşıları Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

120 MİLYON DOZ İÇİN ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Açıklamada anlaşma kapsamında ek 30 milyon doz için de opsiyon bulunduğu belirtildi. Anlaşma, BioNTech-Pfizer’in Türkiye’ye Kovid-19 aşısı tedarikini tümü 2021’de teslim olmak üzere 120 milyon doza kadar çıkaracak. Yazılı açıklamada ifadeleri yer alan BioNTech CEO’su Uğur Şahin “Türkiye’nin aşılama çalışmalarına önemli bir katkı yapabildiğimiz için minnettarız” demişti.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahretin Koca, “BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Koca, önümüzdeki ay aşılamanın 18-20 yaş üzeri herkesi kapsamasının planlandığını da ifade etti. Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarının Haziran ayı başında başlayacağını anlatan Koca, Ağustos-Eylül aylarında aşının hazır duruma gelebileceğini söylemişti.