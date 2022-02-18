Binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisi Portekiz açıklarında Koca Yusuf'un öldüğü yerde yanıyor

Almanya'nın Emden kentinden 10 Şubat'ta hareket eden ve çarşamba günü ABD'ye varması planlanan geminin kargo ambarından yangın çıktı. Gemide bin 100 Porsche dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşınıyordu.

Bin 100 Porsche dahil olmak üzere binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve sürüklenmeye başladı.

Portekiz kuvvetleri mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz'e Azor Adaları'ndaki Terceira Adası'ndan yaklaşık 321 km uzaktaydı.

Yetkililere göre, "son derece zorlu" operasyonda hiçbir mürettebat üyesi yaralanmadı.Yaklaşık 4 bin aracın gemide olduğu düşünülüyorYangında 650 fitlik 60 bin tonluk kargo gemisinin envanterinin ne kadarının kaybolduğu bilinmiyor.Bir otomotiv kuruluşu olan Drive, 189 Bentley de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin aracın gemide olduğunu tahmin ettiğini ifade etti.

Koca Yusuf'un öldüğü yerde yanıyor

Ünlü güreşçimiz Koca Yusuf'un ünü bütün dünyayı sarınca dünyanın dört bir yanında güreş teklifleri gelmişti. En son New York'ta Madison Square Garden'da rakiplerini dize getiren Koca Yusuf Avrupa'ya giden ilk gemiden kamara kiralamıştı.

Bindiği La Bourgogne adlı gemi 1898 yılında Portekiz açıklarında Azor adaları yakınlarında fırtınaya tutulupu batmış; ünlü pehlivan kazadan sağ kurtulamamıştı. Bir iddiaya göre Koca Yusuf'un cesedi diğer 20 yolcu ile birlikte günler sonra karaya vurmuş ve ada sakinleri tarafından kilisenin bahçesine gömülmüştü.

İddialar Yıllarboyu Tarih dergisinin 86. sayısında yer almış ve sonrasında Güreş Federasyonu Koca Yusuf'un mezarının Türkiye'ye getirilmesi için komisyon kurup çalışmalara başlamıştı.