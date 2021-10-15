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Bingöl'de terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen Eren-4 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda toprağa gömülü metal tenekede 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi.

Patlayıcı düzeneği ekiplerce operasyon bölgesinde imha edildi.

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