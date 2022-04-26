Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, arazide yaptıkları aramada 4 farklı noktada toprağa gömülü 4 düdüklü tencere buldu.
Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde, toplam 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.
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