Bingöl'de 171 kilogram uyuşturucu ile silah ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında 6-8 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Ekipler, 9 ev ve 8 noktada yaptıkları aramada, 136 kilogram kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği ve bu silaha ait 32 mühimmat ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.