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Bingöl'de 171 kilogram uyuşturucu ile silah ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 156 kilo 462 gram esrar ve 15 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında 6-8 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Ekipler, 9 ev ve 8 noktada yaptıkları aramada, 136 kilogram kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği ve bu silaha ait 32 mühimmat ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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