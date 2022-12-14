Bingöl'de 17 kilo 433 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 17 kilo 433 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda 17 kilo 433 gram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumlar