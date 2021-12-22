AjansHaber.com.tr Gündem 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bindikleri botun motoru arızalanan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arıza yapan 43 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında botlarının motorunun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan bir gruptan yardım çağrısı aldı.

Ekipler bunun üzerine bölgeye intikal edip botun içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Benzin, motorin ve otogaza yeni zam
Nureddin Nebati TRT'de soruları cevaplıyor
Türk devletleri uzay ajansları Bakü'de buluştu
Dövize endeksli Türk Lirası mevduatın detayları aç
Arabuluculuk 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi
Coca Cola ürünlerine zam geldi
Maya firmalarına soruşturma