Binance, Avrupa'da işlemlerini kısıtlıyor

Kripto para platformu Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı.

Binance'in yaptığı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını söyledi.

Binance, bu ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 4 değer kaybıyla ile 38 bin 500 doların altına geriledi.

Bitcoin, saat 18:00 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 39 bin dolar civarında alıcı buluyor.