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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Binali Yıldırım yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.

1- PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. pic.twitter.com/72MHsDF7eD

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