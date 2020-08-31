AjansHaber.com.tr Gündem Binali Yıldırım, rafting yaptı Binali Yıldırım, rafting yaptı Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı. 31 Ağustos 2020 14:17 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 14:20 Binali Yıldırım rafting Yorumlar Çok İzlenen Videolar Binali Yıldırım, rafting yaptı 15 Temmuz başarılı olsaydı... Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin!
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