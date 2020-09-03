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Binali Yıldırım duyurdu: Koronavirüsü testim pozitif çıktı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

 

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