Binali Yıldırım duyurdu: Koronavirüsü testim pozitif çıktı
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."
1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020
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