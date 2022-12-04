BİM'in skandal açıklamaları istifa getirdi! Bahçeli'den özür diledi!

Fahiş fiyat tartışmalarının odağındaki isim BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etti.

Bahçeli'den özür diledi

İstifa metninde MHP Lideri Bahçeli'den özür dileyen Aykaç, "Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen." açıklamasını paylaştı.

Sert çıkışları ile gündeme gelmişti

Fahiş fiyat tartışmalarında yaptığı sert çıkışlarla gündeme gelen Aykaç, geçtiğimiz günlerde medya mensuplarını hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

BİM'den bugün yapılan basın açıklamasında ise "fahiş fiyat" konusunu gündeme getirenler hakkında yasal yollara başvurulacağı ifade edilerek tehditvari bir dil kullanılmıştı.

Şok Marketler'den Aykaç'a "istifa et" çağrısı karşılık buldu

Murat Ülker'in sahibi olduğu Şok Marketler Yönetim Kurulu, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı istifaya davet etmişti. Yazılı açıklama yapan Şok Marketler, “Sayın Galip Aykaç’ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden, kendisinin bu görevden ayrılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız” ifadelerini kullanmıştı.

"Hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır"

Aykaç, istifa metninde şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. 49 yıllık mesleki tecrübem ile hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elimden gelenin hep en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki gerek 30 Kasım 2022’de yaptığım açıklama sonrası, gerekse öncesinde medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen bir takım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte. Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneği’nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.

Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023’de) yapılacak Olağan Genel Kurul’da tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Bu kararımın, maalesef basına servis edilen ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.’nin dilekçesinde yer alan taleple ve içerikle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek isterim"