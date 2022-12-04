BİM'den skandal açıklama: "Pahalılık var" demek yasaklandı!

Vatandaşlar, bazı zincir marketlerin uyguladığı fahiş fiyat uygulamasından dert yanarken tartışmaların odağında yer alan BİM'den oldukça ilginç bir çıkış daha geldi.

BİM'den yapılan açıklamada fiyat artışları "algı" olarak nitelendirilirken, "Bu algıya sebebiyet verenlerle ilgili yasal haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadesiyle de tehditvari bir dil kullanıldı.

"Pahalılık var" demek yasak

Yaptığı açıklama ile adeta "pahalılık var" demeyi yasaklayan BİM, fahiş fiyat tartışmalarında medya mensuplarını da hedef aldı. BİM, fahiş fiyat tartışmalarının basın organları eliyle köpürtüldüğünü iddia etti.

Hedefte medya var

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, geçtiğimiz günlerde medya mensuplarını hedef alan benzer tonda bir açıklama yapmış ve oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

Aykaç, "Domatesi tarladan 0 liraya yani hiç para vermeden alsak bile onun markete gelmesi 7.5 liradır." demişti.

İşte BİM'in tepki çeken o açıklaması:

Şok Marketler'den Aykaç'a "istifa et" çağrısı

Murat Ülker'in sahibi olduğu Şok Marketler Yönetim Kurulu, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ı istifaya davet etti. Yazılı açıklama yapan Şok Marketler, “Sayın Galip Aykaç’ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden, kendisinin bu görevden ayrılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız” ifadelerini kullandı.