Bill Gates'in kurduğu sivrisinek fabrikası neyi amaçlıyor?

Bill Gates’in Kolombiya’da kurduğu sivrisinek fabrikası her hafta 30 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek üreterek 11 farklı ülkeye dağıtıyor. Bu durum ilk anda korkutucu gibi gelse de bu sivrisinek fabrikası oldukça iyi niyetli bir şekilde kurulmuş görünüyor.

Sivrisineklerin asıl görevi ne?

Virüs kaynaklı birçok hastalığın en önemli taşıyıcı ve yayıcılarından olan sivrisineklerin bu özelliklerini önlemek için yürütülen genetik çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı da bu konuda önemli adımlar atmış görünüyor. Bu vakıf aracılığıyla kurulan fabrika, sivrisinekleri daha az hastalık yayıcı hâle getirmeyi amaçlıyor.

Peki bu nasıl olacak?

Genetiği değiştirilen bu sivrisineklerin doğaya salınarak diğer sivrisineklerle etkileşime geçmesi hedefleniyor. Bu sayede hastalık taşıyan sivrisineklerin yarattığı tehlikeyi ortadan kaldırmayı planlayan Gates ve ekibi, aynı zamanda sivrisinek popülasyonunu da sınırlamayı hedefliyor.

Fabrikada üretilen sivrisinekler dang humması, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen "Wolbachia" adlı bakterileri taşıyor. Bu bakterileri doğadaki diğer türevlerine de bulaştıran genetiği değiştirilmiş sivrisinekler, bu sayede hastalıkların yayılmasını büyük ölçüde engelliyor.

Son yıllarda bu tür hastalıklardan dünya genelinde birçok insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Bill Gates’in sivrisinek fabrikası ise bu durumu en aza indirgemeyi hedefliyor.