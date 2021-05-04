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Bill Gates ve Melinda Gates boşanma kararı aldı

Microsoft’un sahibi Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Bill Gates’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi bitirmeye karar verdik” denildi.

Bill Gates ve Melinda Gates’in açıklamasının devamı şu şekilde:

* Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk.

* Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bu sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz.

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