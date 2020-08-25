Bill Gates: Milyonlarca insan ölecek
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs döneminde yaptığı aşı çalışmaları ile gündeme gelen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, The Economist’e konuştu.
Milyonlarca insanın yakın zamanda öleceğini söyleyen Bill Gates, ‘Ölümler koronvirüsten kaynaklı değil, sağlık sistemleri ve ekonomilerden kaynaklı olacak’ dedi.
Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamaların, bazı hastalıkların tedavisini engellediğini belirten Bill Gates, ‘Az gelişmiş ülkeler etkilenecek’ dedi.
Bill Gates, yeni tip koronavirüse hazırlıksız yakalandıklarını söyleyerek, ‘Virüsün zararı tahmin ettiğimizden daha da büyük’ ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin de konuşan Bill Gates, Joe Biden’in seçilmesi halinde koronavirüs ile mücadele konusunda işlerin yolunda gitmeyebileceğini söyledi.