Bill Gates koronavirüs aşısı için tarih verdi

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yeni tip corona virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının aşısı konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

Gates, "Biraz da şansın yardımıyla gelecek yılın ilk çeyreğinde üç hatta dört aşının tescil edilmesini bekliyorum" dedi.

Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" diye konuştu. Gates, bunun yepyeni stratejiler gerektiren acil bir durum olduğunu belirtti.

"Bu işi küresel olarak sonlandırmamız gerekiyor"

Gates gelişmekte olan ülkelerde de aşının finanse edilmesi ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle insanların hayatlarının kurtarılacağını, siyasi istikrar sağlanacağını, Avrupa ve ABD'de virüsün yeniden yayılması tehlikesinin azaltılacağını belirten iş insanı, "Bu işi küresel olarak sonlandırmamız gerekiyor" dedi.

''Dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerek''

Hastalığın dünyadan silinmesi için dünya nüfusunun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirten Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin meydana gelebileceği uyarısında da bulundu.

Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

Zengin ülkeler destek sağlamalı

Aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirten Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizdi.