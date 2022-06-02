Bill Cosby, yeniden cinsel tacizle suçlanıyor

MeToo hareketinin başlamasıyla pek çok ünlü isim cinsel tacizle suçlanırken en dikkat çekeni Bill Cosby olmuştu.

Amerika’nin ideal baba figürü 1960’larda gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz suçlarıyla sık sık gündeme gelmiş ve son olarak 2018 yılında bir davada suçlu bulunmuştu. Cosby, bir kadına ilaç verip cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl hapis cezası almış ancak Pensilvanya Yüksek Mahkemesi’nin kararı bozması üzerine 3 yıl hapis yatıp serbest bırakılmıştı.

Şimdi de Judy Huth isimli bir kadın, 1975’te Playboy Malikanesi’nde Cosby’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek dava açtı. Ünlü komedyen, Huth’un iddialarını reddetti.

84 yaşındaki ünlü komedyen mahkemeye video konferans aracılığıyla katıldı. Ayrıca Cosby’nin hastalığı nedeniyle artık göremediği bildirildi.